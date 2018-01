Il destino di Federico Marchetti è sempre più lontano da Roma. Il portiere biancoceleste, attualmente fuori dai radar del progetto tecnico di Inzaghi, sembra pronto a cambiare aria. Con finestra aperta sull'Inghilterra, e qualche big alla finestra.



MERCATO - Su di lui c’erano Milan e Juventus, in cerca di una soluzione low cost: lo volevano dal prossimo giugno come secondo portiere, ma per lui sembrano aprirsi le porte della Championship, la Serie B inglese. Il Bolton avrebbe contattato il portiere, ma ai microfoni di Cittaceleste.it l’agente Beppe Bozzo ha smentito le voci di mercato: “Marchetti al Bolton? Non mi risulta. Milan e Juve? Al momento non c’è niente“. Tutto fermo, niente di nuovo sul fronte Marchetti.