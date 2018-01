A giorni arriverà a Roma l'agente Torres, e si parlerà di rinnovo. Luis Alberto è una delle stelle della Lazio di Simone Inzaghi, la società vuole premiarlo con un importante adeguamento contrattuale. Lo spagnolo va a scadenza neòl 2021, c'è tutto il tempo del mondo. Ma la Lazio non vuole sorprese: troppo vicini gli affaire Biglia, Keita e de Vrij. Meglio non rischiare.



LE CIFRE - Luis Alberto ha regalato perle, ora bisogna premiarlo. Come riporta Gazzetta dello Sport, l’ex Liverpool guadagna attualmente una cifra vicina agli 1,2 milioni di euro. Con il rinnovo propostogli dalla Lazio lo stipendio salirebbe a 1,8 milioni più bonus, quindi una cifra complessiva di circa 2 milioni di euro. Un gradino sotto i top player della Lazio: inferiore solo a Immobile, Leiva, Nani e ora anche De Vrij (2,5 più bonus), sullo stesso livello di quello di Milinkovic. Non vuole blindarlo, la Lazio, piuttosto premiare il suo rendimento mostruoso, utilizzando lo stesso metro di giudizio già adottato per Milinkovic e Immobile. Il prolungamento non era necessario per motivi meramente temporali. A volte il merito va premiato, e quello di Luis Alberto è davvero un caso eclatante.