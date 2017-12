L'attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha fatto il punto sul futuro del compagno di squadra Stefan de Vrij, il cui contratto scade il giugno prossimo e al momento non è stato prolungato: "È tranquillo, sta lavorando come sempre con noi compagni e con il mister. Si parla molto di lui e del suo futuro. Ci sono tante squadre che lo seguono, come il Barcellona ma anche la Juventus e l’Inter in Italia. Spero che qualsiasi cosa decida sia il meglio per lui. Ovvio che mi auguro che rimanga con noi".