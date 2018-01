L'arrivo di Caceres significa e certifica un addio. Per un difensore di sicuro livello che arriva, in casa Lazio si deve fare i conti con la 'sparizione' di Federico Marchetti. Il portierone di Bassano del Grappa è uscito dai radar del progetto tecnico di Inzaghi. Al suo posto tra i pali c'è Thomas Strakosha, classe '95 che ha saputo conquistare ambiente e addetti ai lavori grazie a professionalità e rendimento alto. Ma Marchetti?



GALEOTTA LA MAGLIA - La maglia scelta da Martin Caceres è galeotta, e rivelatrice. Ecco la prova: il 22 che porterà sulle spalle era proprio il numero di Federico Marchetti. Che a questo punto vede sfumare anche l'ipotesi, piuttosto sfumata, di un possibile reintegro in rosa, almeno come vice Strakosha. Nulla di fatto, potrebbe chiudere nel completo anonimato la sua avventura alla Lazio. Con il suo numero soppiantato da un ex Juventus, una delle squadre a cui ha saputo contrapporre forse tra le sue parate più spettacolari...