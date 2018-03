Ok, l'hacker ha preso i soldi dovuti al Feyenoord, ma la Lazio non c'entra niente. La questione relativa ai 2 milioni mai versati al Feyenoord, che un hacker avrebbe dirottato su altro conto, arriva fino all'avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, che ai microfoni di Cittaceleste.it ha minimizzato: “C’è un procedimento in corso per verificare cosa sia successo, la Lazio ha fatto tutto correttamente. La truffa riguarda più il Feyenoord: sicuramente qualcosa non ha funzionato all’interno della società olandese, qualcuno sapeva quando sarebbe dovuto arrivare il bonifico. La Lazio non ha responsabilità, ha pagato tutto quello che doveva pagare e lo ha fatto correttamente”.