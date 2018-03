Sarà un calciomercato importante, quello estivo, per la Lazio e Tare. Come riporta il Corriere dello Sport, il ds albanese punterà sul solito mix di giocatori esperti e giovanissimi per rinforzare la Lazio.



TUTTI I NOMI DEL MERCATO - Al fianco di nomi noti, ci saranno come sempre alcuni "semisconosciuti", magari dal talento ancora inespressso. Intanto bisognerà sostituire de Vrij: la Lazio punta nomi esperti come Reyes e Glik, a fianco di un altro olandese giovanissimo, magari, per replicare il colpo de Vrij. A centrocampo servirà un nuovo mediano per affiancare Leiva e Parolo nelle turnazioni, se dovesse partire Milinkovic-Savic la Lazio si fionderà su Fabian Ruiz. Anche in attacco Tare dovrà guardarsi intorno: per la trequarti piace Everton del Gremio, al posto di Immobile, per farlo rifiatare, la Lazio pensa ad Emiliano Sala.