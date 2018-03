Torna di moda in casa Lazio il nome di Oguzhan Ozyakup del Besiktas. Il ds biancoceleste Tare lo aveva già trattato in passato. Il mediano turco, in scadenza a giugno, è assistito dalla SEG con cui la Lazio, dopo il caso de Vrij, non ha ottimi rapporti. Sul classe '92 c'è anche la concorrenza di Milan, Everton e Arsenal. Riporta LazioNews24.