La Lazio si muove sul mercato, vuole sfoltire la rosa e concedere minutaggio a chi sta giocando meno. Nel frattempo sonda alcune piste, in cerca di occasioni. Con un occhio di riguardo per i giovani.



GIOVANI - Capitolo giovani: in casa Lazio, come riportano indiscrezioni di Cittaceleste.it, gli ex Primavera godono della stima di Inzaghi, che li allena da anni, li conosce alla perfezione. Luca Crecco gode addirittura della stima di 2 Inzaghi: anche Filippo lo vorrebbe portare al Venezia, con la promessa di un posto da titolare. Piccolo particolare: Simone ha promesso a Crecco minutaggio, gli ha specificato che, tra Europa League e Coppa Italia, troverà di nuovo presenze con la maglia della Lazio. Il classe '95 ci sta pensando, sta valutando le sue opzioni per il futuro. Nel frattempo un altro giovane, il portiere Guido Guerrieri, sembra aver messo la freccia. Sarà lui il secondo di Strakosha: le prestazioni di Vargic non hanno convinto, nel progetto di crescita del classe '96 è previsto un aumento del minutaggio.