Immobile scalpita, non vede l'ora di tornare in campo. L'attaccante della Lazio punta con decisione il Milan, dopo l'infortunio rimediato contro il Chievo. E ora punta il rientro. Ma quando tornerà a spaventare le difese avversarie? Contro il Milan in Coppa Italia al 90% ci sarà. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, Ciro ieri si è allenato a parte. Prima piscina, poi palestra e cyclette. Il percorso verso il ritorno in campo è iniziato.



QUANDO RIENTRA IMMOBILE - Fosse per lui sarebbe rientrato già contro la squadra di Oddo, ha rivelato il medico biancoceleste, il dott. Rodia, pur essendo ovviamente impossibile. Lo staff medico non vuole forzare i tempi per domenica, lo vuole al top per la semifinale di andata di coppa Italia. Le condizioni di Immobile verranno valutate nei prossimi giorni. Il capocannoniere della Serie A non si rassegna, vorrebbe bruciare i tempi, ma verrà fatto rientrare con calma. Verrà preservato, per farlo tornare al top, per farlo tornare al gol.