Vincenzo D'Amico, ex giocatore della Lazio, parla di Lucas Leiva a Radio Incontro Olympia: "Leiva è un centrocampista pazzesco, per me è più forte sia di Almeyda, sia di Simeone. O quantomeno, se dovessi scegliere uno tra questi, mi prenderei sicuramente il brasiliano in squadra per quello che sta facendo. Lo vedrei benissimo con Veron, sempre pensando a quella formazione del 2000. La Lazio ha fatto un grandissimo acquisto, a Kiev è stato mostruoso, oltre al gol ha recuperato palloni su palloni e non ha sbagliato un passaggio".