La Lazio vuole ricordare Mirko Fersini. A 6 anni dalla scomparsa del terzino degli Allievi Nazionali, la Lazio lo ha voluto ricordare, e ha deciso di organizzare un Memorial in suo onore. Il Memorial “Mirko Fersini” si terrà il prossimo 2 giugno al centro sportivo ‘Maurizio Melli’. La location, come si legge sul sito ufficiale biancoceleste, non è casuale: quel campo è dedicato ad un altro giovane laziale scomparso, nel ’96 a causa di una malattia. Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile, ha raccontato l'iniziativa: “Siamo riusciti a dar vita a questo importante evento, che porta la firma della S.S. Lazio. Un ‘Memorial’ fortemente voluto dal Presidente Claudio Lotito, per fare rimanere vivo il ricordo di due ragazzi, che hanno vestito la maglia della Lazio e che un destino crudele ci ha portato via prematuramente. L’importanza di questo evento non è rappresentato dallo svolgimento dello stesso, ma da ciò che rappresenta per tutta la famiglia biancoceleste”.