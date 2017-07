Lazio, il colpo in attacco potrebbe venire dal Chelsea. L'asse Roma-Londra è calda sulla strada che porta a Pasalic, ex Milan (anche se il procuratore ha smentito) ma potrebbe diventare caldissima con l'inserimento per arrivare a Loic Remy, attaccante di 30 anni, francese, in scadenza 2018. Il Chelsea farebbe di tutto pur di privarsi dell'ingaggio pesante dell'attaccante, finito ai margini della squadra di Conte. La Lazio ci pensa su, come riporta il Messaggero, l'occasione è ghiotta, potrebbe interessare.