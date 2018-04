Una partita diversa dalle altre. La Lazio ha trovato in Lucas Leiva un giocatore-simbolo, importante per la crescita del gruppo e fondamentale nell'architettura del gioco di Inzaghi. Partita speciale quella contro il Salisburgo per Lucas Leiva.



GIORNO SPECIALE - Un giorno speciale, una partita speciale: il regista biancoceleste in carriera ha giocato 399 partite da professionista nel calcio internazionale, quella contro il Salisburgo è la 400esima. Gremio, Liverpool e poi Lazio: come riporta il Corriere dello Sport, ha disputato 11 presenze con la squadra brasiliana, 346 con i Reds e 42 in biancoceleste. Alla Lazio Leiva sta vivendo una seconda giovinezza: già 4 gol a segno, tantissimi pensando ai 7 segnati in tutta la carriera con il Liverpool.