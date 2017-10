Sosta benedetta per la Lazio, almeno in termini di recupero dagli infortuni, per far tornare al top chi stava stringendo i denti, su tutti de Vrij e Luis Alberto, in campo contro il Sassuolo nonostante fossero acciaccati. Contro la Juventus è previsto il rientro di Wallace e Bastos: il brasiliano tornerà in gruppo la prossima settimana, qualche giorno più tardi rientrerà anche l'angolano. Continuerà ad allenarsi anche Nani: Inzaghi, come riporta il Messaggero, potrebbe decidere di optare per il 4-2-3-1 per farlo rientrare in campo. Per Felipe Anderson ancora un mese di stop, Basta rientrerà prima.