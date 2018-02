Strakosha 6: subisce 4 gol ed è uno dei migliori dei suoi, soprattutto nel secondo tempo evita una disfatta peggiore



Wallace 4: scelta a sorpresa (e sbagliata) di Simone Inzaghi. Non solo l'autogol, è stato l'anello debole per tempismo della difesa



de Vrij 6: il suo compito lo svolge in modo sufficiente, non può compensare le pecche dei suoi compagni



Radu 4.5: si fa bucare spesso e volentieri, neppure il supporto di Lulic può nulla sull'1-1 di Callejon



Marusic 5: si vede poco costretto a mantenere un baricentro bassissimo



Parolo 5: nel primo tempo gli riesce la funzione di diga, nella ripresa si abbassa troppo e finisce nel tritacarne del Napoli



Leiva 6: centrocampista che non ha perso la qualità dei giorni del Liverpool. Gli sta quasi stretta la dimensione della terza in classifica in Serie A (dal 68' Nani 5: venti minuti di qualche pallone toccato ma senza alcuno spunto)



Milinkovic 5: nel primo tempo si esalta, un paio di giocate giustificano le somme richieste per il suo cartellino. Poi, si spegne nella ripresa



Lulic 5: tanta fase difensiva che, poi, gli fa perdere lucidità (dal 61' Lukaku 5.5: ci mette tanta energia, prova a dare linfa ad una manovra scarica)



Luis Alberto 4: si vede pochissimo, una delle peggiori gare stagionali. Giustamente sostituito (61' Caicedo 5: entra ma non cambia nulla).



Immobile 5: la trasferta nella sua Napoli continua ad essergli ostile: gara senza grossi spunti



All. Inzaghi 5: la scelta di Wallace resta inspiegabile, così come un arretramento folle già in avvio di ripresa. Queste le chiavi che hanno regalato la vittoria al Napoli.