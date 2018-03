La Lazio si riposa, due giorni concessi da mister Inzaghi per ricaricare le batterie e ripartire dopo il pareggio contro il Bologna. Nello spogliatoio c'è voglia di ricominciare a stupire, per provare a prendersi un posto valido per qualificarsi alla prossima Champions League.



NOVE FINALI - La Lazio ci spera ancora, e i suoi uomini top provano a spingere in avanti i compagni. Luis Alberto posta su Instagram: "Restano da giocare altre nove finali! Non possiamo pensare a nient'altro che non sia il nostro obiettivo. Ora più che mai Forza Lazio!". Gli hashtag utilizzati dal giocatore non lasciano dubbi: "tutti insieme".