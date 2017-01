Cristiano Lombardi, esterno offensivo della Lazio, ha parlato Lazio Style Channel dopo la vittoria con il Crotone: "La vittoria di ieri era per noi fondamentale. Ci abbiamo messo troppo forse, però alla fine Ciro ci ha dato una grossa mano. Anche per me che tornavo titolare erano importante i tre punti. Fuorigioco? Ero già sotto la Nord, pensavo di essere in fuorigioco, il gol tornerà non è quello il problema adesso. Dobbiamo mantenerci tra il terzo e il quarto posto e continuare a fare bene anche nel girone di ritorno. Prossima gara? Magari domenica segno un gol e vado sotto la Nord, sarebbe il massimo. Una Lazio made in Italy? Un sogno, ma dobbiamo stare con i piedi per terra: io, Murgia, e Rossi. Siamo agli inizi, sta a noi dimostrare che siamo da Lazio".