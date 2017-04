Al termine dell'incontro che ha consegnato alla Lazio la finale di Coppa Italia, il presidente Lotito ha rilasciato un comunicato in cui ringrazia tutti per lo sforzo profuso ed in particolar modo la Curva:



“Un grande ringraziamento da parte del presidente Claudio Lotito alla squadra e ai tecnici per la prestazione e un grandissimo ringraziamento ai tifosi e un particolare abbraccio alla Curva Nord e Distinti che anche loro hanno vinto il Derby della coreografia rispetto alla Curva Sud della Roma e col loro tifo composto e rispettoso delle regole hanno costituito il 12 uomo in campo e un valore aggiunto per la squadra e la società“.