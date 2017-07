Da un Lucas all'altro: esce, entra. Stesso ruolo, quasi stessa età ma caratteristiche diverse. È atterrato a Fiumicino alle 20,45 l'ex centrocampista del Liverpool, secondo acquisto del mercato. Una cinquantina di tifosi ad attenderlo, cori e tante sciarpe biancocelesti. Anche il tempo di rilasciare qualche parola: "Ancora non ho parlato con Inzaghi, lo faró presto". Domani è atteso alle 8 alla clinica Paideia per svolgere le visite mediche di rito, per poi firmare une in serata raggiungerà i compagni ad Auronzo di Cadore. L'avventura di Lucas Leiva alla Lazio è ufficialmente iniziata.