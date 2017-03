La Lazio ha sconfitto il Torino per 3-1 con un’ottima prestazione corale. Senad Lulic, intervistato dai microfoni di Premium Sport nel post partita, ha dichiarato: “Guardando ai risultati di ieri, eravamo costretti a vincere, e ci siamo riusciti, credendoci fino alla fine. Questa sera abbiamo conquistato tre punti davvero importanti. Nel primo tempo potevamo fare sicuramente meglio, e sfruttare maggiormente le tante occasioni. Belotti è un grande giocatore, ma i nostri difensori sono stati bravissimi contro di lui. Per noi l'importante è che abbia segnato Immobile, e sono contento per la vittoria di Ciro in questa sfida italiana. Obiettivi? Si può sempre sognare, il nostro obiettivo era, ed è, quello di entrare in Europa. E per restare in questa posizione di classifica, dovremo dare il massimo nelle prossime dieci partite”.