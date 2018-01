Milinkovic-Savic on fire, e la sua valutazione nel mondo del calciomercato lievita vertiginosamente. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ai tempi della vittoria della Supercoppa il serbo valeva almeno 70 milioni. Adesso il suo cartellino recita ben altre cifre.



QUANTO VALE MILINKOVIC - Lotito ha ammesso di aver rifiutato un'offerta proprio di 70 milioni, ma adesso il valore è assolutamente più alto. E rischia di crescere ancora: a fine stagione il centrocampista potrebbe affrontare i Mondiali con la Serbia, in Russia. A quel punto il suo talento potrebbe essere messo prepotentemente in vetrina, e toccare cifre vicino ai 150 milioni. Sia Sergej che il suo agente hanno dimostrato fedeltà alla Lazio, ma a quelle cifre...