La Lazio si sta guadagnando la stima e gli sguardi di tutti. Stavolta tocca al grande ex, Roberto Mancini, ai microfoni di Tiki Taka raccontare la squadra di Inzaghi: “La Lazio gioca bene, ha degli ottimi giocatori in fase offensiva: velocità in tecnica.Immobile per esempio i gol li ha sempre fatti, poi adesso vive uno stato di forma straordinario. Credo che continuerà a farne, e visti i 20 già in cassaforte alla fine potrà totalizzarne veramente tanti".



LUIS ALBERTO COME MANCIO - Poi il paragone scatta naturale: il gol di Luis Alberto contro la Spal, di rara bellezza, viene accostato ai suoi per tecnica e arte: "Lo spagnolo è molto bravo, molto tecnico.Credo che di questi gol ne farà altri. I miei gesti tecnici più belli? Una rete con la Sampdoria a Napoli e quella con la Lazio a Parma. Quest’ultima tra l’altro la realizzai a Buffon che era molto giovane". Infine un blitz sul mercato, per parlare di uno dei nodi cruciali del momento, il caso de Vrij: "De Vrij allo Zenit? Non ne abbiamo mai parlato”.