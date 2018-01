Lazio, si studia il mercato in uscita. Tare vigila, attende la decisione di de Vrij, nel frattempo deve mettere a punto una serie di operazioni minori per sfoltire la rosa. Uno dei giocatori che deve partire è il brasiliano Mauricio. Reintegrato in rosa dopo l’emergenza infortuni scattata nella gara contro il Napoli, Mauricio è ben presto tornato ai margini del progetto biancoceleste. Inzaghi ha scelto altri centrali, gli preferisce di gran lunga Bastos e Wallace. Con Caceres pronto a sbarcare a Roma, Mauricio è il candidato n.1 a lasciare la capitale. La Lazio ha provato ad inserirlo nella trattativa, il Verona ha declinato. Come riportano in Brasile, l'Atletico Mineiro vorrebbe riportarlo in patria. Il nome sul taccuino del lcub sarebbe Doria dell'Olympique Marsiglia (piaceva anche alla Lazio), ma il club francese è bottega molto cara. I dirigenti di Belo Horizonte potrebbero provare a sentire Tare e Lotito per provare a prendere Mauricio, soluzione low cost (anche in prestito). La Lazio aspetta una chiamata, e prepara il mercato in uscita.