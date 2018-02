Va in scena, all'Olimpico, il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Dirige la gara l'arbitro Gianluca Rocchi, assistito da Valeriani-Lo Cicero. Quarto uomo Tagliavento, con al Var Irrati e Paganessi.



73' Giallo a Calabria per una spinta su Immobile al limite dell'area. C'è qualche dubbio.



58' Calcia una punizione dalla destra Luis Alberto, spizzica di testa Bonucci, Immobile controlla con la spalla, l'arbitro fischia fallo di mano.



57' Ammonito Romagnoli per un scontro con Immobile, che cade. L'arbitro fischia il fallo e ammonisce il difensore rossonero.



40' Luis Alberto cade dopo un contatto con Biglia. L'arbitro lascia correre e dà il calcio d'angolo, in un secondo momento poi assegna la rimessa dal fondo. Il laziale chiede il rigore, il presunto contatto era fuori area (foto Rai.it).