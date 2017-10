Milinkovic sotto la lente d'ingrandimento. Stavolta non sono gli osservatori dei grandi club europei a valutarlo, ma il ct della Serbia, Muslim. In patria hanno fatto rumore le recenti esclusioni del centrocampista biancoceleste, autore insieme alla squadra di un ottimo inizio di stagione. Contro il Cagliari, all'Olimpico, il selezionatore era presente in tribuna: "voglio valutarlo", aveva detto in patria. Detto, fatto: ha osservato da vicino la vittoria contro il Cagliari e la prestazione di Milinkovic, che farà di tutto per convincerlo e strappare la convocazione.