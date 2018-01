La Lazio si guarda intorno per cercare un possibile sostituto di Leiva. Sono in molti sulla lista del ds Tare, per dare respiro al centrocampo e andare incontro alle esigenze del mister, chiaramente espressa più volte. Come riporta La Nuova Ferrara, la Lazio si sarebbe lanciata sull'ex Roma Viviani, in forza alla Spal.



LAZIO E ROMA - Nella storia di Viviani ci sono Lazio e Roma. Stramaccioni, nelle giovanili giallorosse, ha spostato Viviani a centrocampo: quest'anno con la Spal sta trovando continuità. In prestito dal Verona, Viviani potrebbe decidere di tornare nella capitale. Il giocatore ha giurato fedeltà alla squadra di Ferrara: "Sono felice qui, voglio rimanere, non ho desiderio di andare da nessun'altra parte". C'è anche la Lazio in famiglia: il papà Mauro, ex attaccante, nell'81-82 ha giocato nella Lazio. Chissà che non sia una cosa di famiglia...