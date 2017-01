É stato accostato alla Lazio come possibile sostituto di Keita, rimarrà in Francia. Il mister Pascal Dupraz blocca Braithwaite. Il tecnico del Tolosa, intervenuto sulle frequenze di RMC, ha rassicurato i tifosi, il capitano della squadra francese rimarrà ancora in Francia: “Credo proprio che resterà con noi”. Oltre alla Lazio, sull'esterno è forte il West Ham, arrivato ad offrire 10 milioni per portarlo sull'altra sponda della Manica.