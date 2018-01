La Lazio punta Baselli per giugno, ma il centrocampista del Torino ha molte corteggiatrici, anche in giro per l'Europa: il Siviglia ci pensa, Montella ne ha apprezzato le doti, lo vorrebbe portare in Spagna. Tare non si farà trovare impreparato, vuole rinforzare il centrocampo con un giocatore che conosca la Serie A.



DALLA SERIE A - Per questo motivo ha inserito nella lista dei desideri un altro elemento di sicuro rendimento: Castro del Chievo è polivalente, può occupare più posizioni, è estremamente concreto e pronto. Nella lista consegnata a Tare per l'estate c'è anche Castro, come riporta Cittaceleste.it: non è detto che decida di bruciare le tappe e portarlo a Roma già a gennaio.