Esterno brevilineo, dribblomane, tecnico: è stato già accostato negli scorsi mesi alla Lazio, ora torna d'attualità il nome di Iuri Medeiros. E sembra esserci qualcosa sotto: come riporta Tuttosport, il portoghese è finito di nuovo in orbita Lazio. Tare avrebbe avviato i contatti con lo Sporting Lisboba, che detiene il cartellino del giocatore. Fino ad ora Nani è ancora da scoprire, ma la dirigenza vuole offrire ad Inzaghi più varianti tattiche. Non vuole limitarlo all'attuale modulo, 3-5-1-1: con Medeiros Inzaghi potrebbe optare per soluzioni diverse. Il classe '94 è legato allo Sporting fino al 2022, ed ha una clausola rescissoria monstre, 60 milioni di euro. La Lazio non si fa spaventare: è convinta che con un'offerta da 8 milioni Medeiros possa lasciare il Portogallo. Attenzione alla concorrenza: anche il Genoa è sul giocatore, e la Roma lo segue da tempo. Fino ad ora il rendimento con lo Sporting non è stato mai importante, potrebbe cercare una nuova avventura. E non è da escludere un eventuale arrivo per altri lidi a gennaio: la Lazio sonda il terreno, Medeiros piace, eccome.