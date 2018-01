Darmian al centro dell'interesse delle big d'Europa. L'esterno del Manchester United è stato di recente blindato da Mourinho in conferenza stampa. L'ex Torino, che non scende in campo in Premier League dal 2 dicembre 2017, come riporta "A Bola" è al centro dell'interesse di molti club in giro per l'Europa: su di lui si sarebbero mosse Juventus e Roma in Italia, Benfica in Portogallo, Valencia in Spagna. E avrebbe addosso anche gli occhi del ds Tare, sempre attento ai giocatori in cerca di una nuova opportunità.



DARMIAN COME IMMOBILE - Il terzino sinistro dello United piace anche alla Lazio, come riportano in Portogallo su 90minutos.pt: per ora non si muove, in estate le sue chance di cambiare aria potrebbero aumentare. In casa Lazio ritroverebbe il suo ex compagno Immobile, con cui ha condiviso continuità e alto rendimento in maglia granata. Proprio Immobile potrebbe essere il principale sponsor proprio di un suo arrivo alla Lazio. Tutto da scrivere il futuro di Darmian, la Lazio ci pensa.