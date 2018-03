Il centrocampista biancoceleste Marco Parolo ha dichiarato a Lazio Style Channel alla vigilia dell'anticipo di campionato contro la Juventus: "Siamo molto carichi in vista del match di domani, abbiamo voglia di ripartire subito con la consapevolezza di aver offerto un'ottima prestazione contro il Milan. Mercoledì siamo stati sfortunati, ora abbiamo la voglia e lo spirito per offrire un'ottima prova contro la Juventus. I rossoneri sono stati molto abili nel corso del match, stanno lavorando molto con Gattuso e contro di noi sono stati bravi a difendersi; in particolare, ci sono stati deviati tanti tiri e sono finiti tutti tra le braccia di Donnarumma, ma in tal senso hanno avuto dei meriti i milanesi".



"Se centreremo la qualificazione per la Champions League sarà un grande traguardo, se arriveremo in Europa League la onoreremo come stiamo dimostrando. La Juventus l'abbiamo affrontata già due volte in questa stagione, sappiamo cosa voglia dire e quale sia il suo spirito di rivincita dopo aver patito delle sconfitte. Dovremo ricaricarci al massimo per dare tutto quello che abbiamo: affronteremo grandi campioni, ma faremo di tutto per metterli in difficoltà".



"La Dinamo Kiev ha un grande passato e ha grandi talenti cresciuti in Ucraina. Non li abbiamo ancora studiati, ma dovremo esser bravi e attenti sin dalla prima gara: se riusciremo a essere la vera Lazio nelle due sfide, realizzeremo sicuramente un gol nell'arco dei 180 minuti. Arrivare in finale di Europa League sarebbe bellissimo".



"Lucas Leiva è un grandissimo professionista che ha portato grande mentalità nello spogliatoio. La sua professionalità si evince da ogni dettaglio, anche dalla preparazione delle sfide: il brasiliano è un esempio di cosa voglia dire giocare ad alto livello per tutti i ragazzi giovani che militano nel nostro club che ambiscono a una carriera luminosa. Non ci aspettavamo questo impatto, ma si capiva che aveva qualcosa di diverso da tutti noi, ovvero il suo bagaglio d'esperienza: ha trasmesso i suoi anni vissuti al Liverpool e noi abbiamo assorbito la sua voglia di fare risultato".



"Milinkovic è un bravissimo ragazzo che ha tanta voglia di dimostrare il suo valore, sa di esser forte e questa è la sua caratteristica: cura molto i dettagli. La Lazio rappresenta un punto d'arrivo, qui sto provando a lasciare qualcosa. Voglio aiutare questo club a crescere per dar seguito al percorso svolto negli ultimi anni per provare a consolidare la mentalità che potrebbe permetterci di arrivare sempre tra le prime cinque del campionato. Vogliamo continuare a crescere, lo stiamo facendo, tenendo i piedi ben saldi a terra, ma portando l'asticella sempre più in là".