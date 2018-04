Patto per la Champions. La Lazio, a 4 giornate dalla fine, si ritrova a cena al centro di Roma, in un noto ristorante giapponese nel palazzo Fendi, per caricarsi in vista del rush finale di questa stagione.



CENA DI GRUPPO - Cena di gruppo, cena per cementare ulteriormente legami e puntare tutti verso un unico obiettivo, l'approdo in Champions League. Non è un caso che l'hashtag più utilizzato sia #squadra, uno dei punti di forza del campionato biancoceleste è stato il gruppo, il collettivo. A 4 giornate dalla fine, il patto Champions è rinnovato e rafforzato, la Lazio ci crede.