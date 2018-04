La Lazio inizia a guardarsi intorno per rinforzare la rosa, soprattutto nel caso in cui riuscisse a centrare la qualificazione in Champions League. Uno dei nomi finito sul taccuino di Tare è quello di Fabian Ruiz, talento del Betis Siviglia, classe ’96.



CALCIOMERCATO LAZIO - Tare non è l'unico ad aver notato Ruiz. Dopo il Valencia – secondo quanto scrive il Mundo Deportivo – sarebbe arrivato l'interesse del Barcellona, attratto dalle ottime prestazioni del centrocampista.