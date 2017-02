La dirigenza della Lazio sta valutando il futuro di Federico Marchetti, che non convince; stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, Lotito e Tare si stanno guardando intorno in vista della prossima stagione. Il primo nome in lista è quello di Keylor Navas, attuale portiere del Real Madrid che sarà ceduto in estate per fare posto a uno tra De Gea e Courtois.