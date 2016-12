Biglia e Keita, sono loro i casi più spinosi in casa Lazio. Sia l'argentino che il senegalese trattano da tempo con la società biancoceleste per rinnovare. Per quanto riguarda il Principito, non sembrano esserci problemi: Biglia ha promesso a Tare e Inzaghi di restare e con l'anno nuovo può arrivare la firma. Invece, come riporta Gazzanet, diverso il discorso per l'ex Barcellona, che chiede 3,5 milioni di euro a stagione contro l'1,5 offerto dalla Lazio. Le strade sono pronte a dividersi.