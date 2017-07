La Lazio ci proverà per Keita. Lotito e Tare, come riporta il Corriere dello Sport, proveranno fino all'ultimo a far rinnovare l'esterno senegalese. In questi giorni è previsto un nuovi assalto, con offerta fino a due milioni di euro. Il giocatore ieri è apparso rilassato e tranquillo, potrebbe prendere l'offerta in considerazione. Nel frattempo si muove il mercato: la Juventus si muove sullo sfondo, non ha rinunciato all'idea di portarlo a Torino. Oltre al Liverpool, si muovono altri club inglesi su Keita, che potrebbe sbarcare in Premier.