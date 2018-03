E' tempo di grandi valutazioni in casa Lazio e in vista della prossima sessione estiva di calciomercato sta prendendo corpo la possibilità di aprire alla cessione dell'esterno brasiliano Felipe Anderson. Secondo la Gazzetta dello Sport i biancocelesti non sono convinti di tanti lati sia tecnici che caratteriali dell'ala classe '93 e se arrivasse un'offerta la prenderebbero in considerazione.