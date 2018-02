Lazio, quanto vale la Coppa Italia? Lazio e Milan stasera si sfideranno, a 90' dalla finale di Tim Cup. In palio la gloria, l'ennesima finale per la squadra biancoceleste, ma soprattutto un valore minimo che, quest'anno si aggira attorno ai 5 milioni di euro.



QUANTO VALE UNA FINALE - Non solo l'eventuale ingresso in Europa League: per Lotito vorrebbe dire incassare, ad esempio, quasi l'equivalente di una rata dovuta al fisco, nel piano di rientro del debito ereditato dal n.1 biancoceleste. Facciamo due conti: chi passa il turno avrà 3,2 milioni sotto forma di premio, come riporta il Corriere dello Sport, e almeno 1,5 di incasso minimo al botteghino. Se la Lazio dovesse addirittura alzare il trofeo, battendo una tra Atalanta e Juventus, si potrebbe arrivare ad un massimo di 8 milioni, un vero e proprio tesoretto.