All'Olimpico, alle 21.05, è iniziato il quarto di finale di andata tra Lazio e Red Bull Salisburgo, arbitrata dal fischietto romeno Hategan. Ecco la moviola del match.



48' - Parolo segna di tacco su cross di Luis Alberto. Regolare la posizione del 18 biancoceleste.



47' - La Lazio chiede un rigore. Luis Alberto va giù in area, cercando il contatto con André Ramalho, che comunque fa di tutto per evitarlo. Il direttore di gara lascia correre.



30' - Giallo anche per Senad Lulic.



28' - Cross dalla sinistra, Basta lascia scorrere il pallone con Dabbur che cade in area. Il direttore di gara ammonisce il laterale della Lazio per aver colpito con una gomitata Dabbur, dando così un rigore al RB Salisburgo. C'è più di qualche dubbio.