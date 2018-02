Retroscena Lazio. Come riporta il Messaggero, gli intrighi che hanno portato al mancato rinnovo di de Vrij portano tutti alla Seg. La società olandese avrebbe chiesto commissioni importanti per farlo firmare con la Lazio, facendo saltare l'affare e di fatto 'regalando' a 0 il giocatore ad altre squadre. Ma c'è un'altra faccia della medaglia.



L'AMICA SEG - I rapporti con la società olandese, in realtà, sono sempre stati buoni. Il recente nodo de Vrij non può far dimenticare a Lotito e Tare che, sempre grazie alla Seg, hanno incassato una maxi plusvalenza, grazie alla cessione di Hoedt in Premier League per 15 milioni (era stato preso per meno di 1 milione di euro). Non solo, ora con gli olandesi ha firmato anche Bastos: non è detto che in estate non ci sia un'altra cessione remunerativa per le casse della Lazio...