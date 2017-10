Nani, la Juventus nel mirino e... nel passato. Il portoghese in passato ha rischiato di finire in maglia bianconera, come ha rivelato l’agente Federico Pastorello: “Fino agli ultimi minuti del mercato invernale 2014-15, l’operazione era praticamente fatta. Il ragazzo s’era impuntato, aveva accettato di abbassare le pretese economiche, ma poi certe promesse fatte anche ai dirigenti della Juventus non vennero mantenute e non se ne fece nulla. Spiace perché in quell’anno Nani disputò un’annata super segnando 4 gol in Champions”. Nani ora è pronto con la sfida con il suo quasi-passato: si è candidato ad una maglia da titolare, come riporta il ‘Corriere dello Sport’. Inzaghi potrebbe accontentarlo, o preferire un inserimento più lento: Nani scalpita, vuole stupire con la maglia della Lazio.