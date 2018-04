La Lazio aggancia la Roma al terzo post in classifica, battendo di misura l'udinese di Oddo. Nessun episodio arbitrale di cui discutere, nessuna polemica, ma sono recenti le discussioni e le tensioni con la classe arbitrale. Alla trasmissione Club di Sky Sport il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli ha analizzato alcuni degli episodi più discussi. LAZIO - TORINO - Uno degli episodi su cui si è polemizzato di più riguarda Lazio-Torino: “Sul mani di Iago Falque il braccio è eccessivamente largo ed era una situazione sicuramente da far rivedere all’arbitro, per poterla giudicare con la Var. Poi non era detto che il rigore venisse concesso. Ne abbiamo parlato anche con gli allenatori, perché l’intento è quello di marcare e presidiare uno spazio quindi si parte dalla non punibilità, ma il braccio è troppo largo. L’espulsione di Immobile? È una situazione al limite, che era meglio non capitasse. Definirlo violento mi sembra non semplice, ma allo stesso tempo è la reazione che ti porta a fare questa lettura. È un gesto che non è riuscito a controllare”.