Lazio-Roma (calcio d'inizio alle ore 20.45) è la semifinale d'andata in Coppa Italia. Il derby torna a giocarsi in notturna, ma stasera allo stadio Olimpico non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.



QUI LAZIO - I biancocelesti cercano una vittoria nella stracittadina che manca da quasi 4 anni: l'ultimo successo risale alla finale di Coppa Italia vinta il 26 maggio 2013. Gli unici superstiti di quella sfida non saranno in campo: Marchetti è infortunato, Lulic e Radu squalificati come Patric. Simone Inzaghi vara un 3-5-2 con Felipe Anderson in appoggio a Immobile, mentre Keita è pronto a entrare dalla panchina.



QUI ROMA - Dall'altra parte Spalletti conferma il 3-4-2-1, inserendo Paredes e Perotti al posto di De Rossi e Salah. Nonostante un affaticamento muscolare gioca Nainggolan, autore di 8 gol nelle ultime 11 partite.



PROBABILI FORMAZIONI

Lazio-Roma (ore 20.45)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, de Vrij, Bastos; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic, Lukaku; Immobile, Felipe Anderson. All. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; Bruno Peres, Paredes, Strootman, Emerson Palmieri; Perotti, Nainggolan; Dzeko. All. Spalletti.

Arbitro: Irrati.