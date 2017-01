Eder alla Lazio per gennaio, in prestito, poi a giugno le considerazioni potrebbero mutare. Il ds Tare nella sessione di mercato di gennaio sta cercando un giocatore che possa aiutare subito la squadra di Inzaghi, per questo, secondo Repubblica, vorrebbe provare a strappare il sì di Eder dell'Inter, che non sta trovando spazio e vuole cambiare aria. Per giugno si guarda a Miguel Borja dell’Atletico Nacional che in Italia ha già giocato con il Livorno. Ventitré anni, ha vinto il Pallone d’Oro sudamericano ed è seguito anche dal Siviglia.