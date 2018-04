La Lazio è spettacolare, una giostra del gol. Come riporta il Corriere dello Sport, sono 3,5 realizzati in media in ogni partita europea. In ogni gara di Europa League la Lazio ha realizzato almeno quasi 4 reti, mettendo in mostra tra le partite più belle e spettacolari della competizione.



GIOSTRA DEL GOL - Ben 38 reti segnate fino ad ora, la squadra di Inzaghi ha il secondo attacco dietro l’Arsenal. E c'è l'ennesimo record dietro l'angolo. Inzaghi gioca a tutto campo tra campionato ed Europa League, a cavallo tra presente e passato. La sua Lazio è ad un solo gol dal record firmato da quella di Eriksson, nell’anno dello scudetto 2000. La squadra del secondo tricolore segnò 109 reti, quella contemporanea è arrivata a quota 108. E ha tutto il tempo per siglare l'ennesimo record.