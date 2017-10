La Lazio cambia faccia. Sei giocatori diversi rispetto alla trasferta di Torino, a Nizza sei titolarissimi fuori: de Vrij, Parolo, Leiva, Luis Alberto e Immobile. Nessun rischio neppure per Marusic, che ha lavorato in palestra. Per la prima volta la Lazio giocherà senza Luis Alberto, dal 1' arriva il momento di Nani. La Lazio dovrebbe scendere in campo con il 3-5-1-1, Patric e Lulic gli esterni. Murgia, sicuro del posto, dovrebbe essere affiancato da Di Gennaro e Milinkovic. Difesa formata da Bastos, Luiz Felipe e Radu, davanti a Strakosha. In mattina ha accelerato i tempi Felipe Anderson potrebbe addirittura rientrare contro il Cagliari.