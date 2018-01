L’ex biancoceleste, ora in prestito al Den Haag,ha parlato ai microfoni di Fox Sports del suo futuro: “Voglio soltanto tornare in campo già questa stagione. In questo momento sto lavorando duramente e sento di poter dare molto - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Rimanere a L’Aia? Sì certo che lo voglio, l’ho già detto espressamente. Per quanto mi riguarda l’anno prossimo sarò ancora al Den Haag. Voglio fissarmi questo grande obiettivo di restare dove mi trovo adesso, spero che i club ne possano parlare presto”.