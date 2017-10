Il centrocampista classe '87 della Lazio Lucas Leiva ha parlato ai brasiliani di Fox Sports del suo trasferimento in Italia: "Ero alla ricerca di una nuova esperienza in un altro Paese. Avevo bisogno di una nuova sfida e alla Lazio ho trovato tutto quel che cercavo in questo momento della mia carriera: anche la città è meravigliosa, una nuova opportunità per la mia famiglia e per tutto".