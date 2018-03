La Lazio torna in campo, è un tour-de-force, non ci si ferma mai. L'Europa League entusiasma, ma stanca, e alla lunga potrebbe determinare anche il cammino per arrivare alla prossima Champions League. La pensa così Diego Milito. L'eroe del Triplete conquistato in un’annata d’oro, ha raccontato tutto il dispendio fisico delle coppe: “Malgrado il buon momento di Milan e Samp, per l’Inter sarà una lotta con le romane. Con il vantaggio che i nerazzurri non hanno le coppe. Vero che possono darti entusiasmo, ma ti tolgono tante energie”.