Milinkovic-Savic sarà l'oggetto del desiderio della prossima finestra di calciomercato. Dopo aver messo la parola ‘fine’ sullo spinoso caso De Vrij, il nome più caldo nel mercato in uscita in casa Lazio è proprio quello del serbo. Lotito non farà sconti, le cifre sul tavolo sono altissime. Dopo il Real Madrid e il PSG, pronte a spese folli, ora i biancocelesti devono tenere a bada anche una nuova pretendente.



RICHIESTE DALLA PREMIER – Come riportato, infatti, dal ‘Manchester Evening News’, il Manchester United di Josè Mourinho ha messo sul suo taccuino il nome di Milinkovic. La squadra inglese è chiamata a sostituire il capitano Micheal Carrick, che si ritirerà a fine stagione: oltre al serbo piacciono anche Arturo Vidal, Marco Verratti, Fred, Seri e il napoletano Jorginho.